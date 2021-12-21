Скачать готовую виртуальную машину Windows XP

Я сегодня подготовил для вас тяжёлый, большой, но очень полезный материал! Я собрал и настроил готовый образ виртуальной машины windows XP на базе Vmware Player. Бывает ещё виртуальная среда Oracle VM VirtualBox и другие, но принципиальной разницы между ними нет.

В этой публикации вы сможете скачать по сути готовую виртуальную машину windows XP SP3, со встроенными, уже установленными в неё некоторыми программами. Там даже работает звук и интернет! Я делал упор на то, чтобы пользователь смог скачать Vmware Player 6, (это сама программа запуска образов виртуальных машин), и сам готовый образ (архив, если быть точным). После чего ему будет достаточно в 1 клик запустить и пользоваться виртуальной машиной:

Вот так будет выглядеть давно забытая windows XP, когда запустите её в Vmware Player 6.

Для чего нужны виртуальные машины?

Виртуальная машина — это целый симулятор компьютера, завёрнутый в окно программы Vmware Player/Virtual box. Т.е. под управлением одного компьютера, в 1 клик запускается ещё один, с совершенно другой операционной системой. Это даёт невероятные и безопасные возможности для тестирования, запуска каких-то скриптов, старых программ, даёт возможность в рамках одного единственного ПК содержать целый парк других ПК, различных по своим параметрам.

Как вы понимаете, чтобы осуществить запуск «компьютера в компьютере» нужны приличные ресурсы. Т.е. слабый компьютер может не потянуть запуск сразу двух компьютеров. Попросту не хватит ресурсов. Но… что касается именно виртуальной Windows XP, то тут как раз исключение из правил, и ресурсов вашей host-машины должно по любому хватить. 🙂 А вот если бы вы захотели запускать виртуальную машину Windows 10 или не дай Бог Windows 11, то это потребовало значительных ресурсов вашего ПК (хост — машины). И не на каждом железе такое возможно было бы осуществить.

Скачать Vmware Player 6

Как вы уже догадались, для того чтобы иметь возможность запускать образы любых виртуальных машин, вы должны скачать и установить так называемую утилиту, программу управления виртуальными машинами, в данном случае, это Vmware Player 6. Почему именно Vmware Player 6, когда на официальном сайте vmware.com есть уже 16-ая версия??

Отвечу. Во-первых, для указанной задачи хватит и Vmware Player 6, которая весит всего 83 Мб. В то время как Vmware Player 16 только один дистрибутив весит более 580 Мб.! В установленном виде намного больше. Кроме того, 16-ая версия куда прожорливее с точки зрения системных ресурсов. Она будет запускаться в 2-3 раза медленнее, и на не очень сильных машинах, таких как intel core i3, будет банально тормозить.

Кроме того, образ самой виртуальной машины в 16-ой версии Vmware Player тут же потребует обновлений и донастроек! Оно вам надо? Впрочем, любители «скачать только самое свежее» всегда есть, и выбор в любом случае за вами. Убедил я вас?) Тогда вот:

Скачать vmware Player 6 [83 Мб]

Для тех, у кого по какой-то причине не видна/не работает кнопка, вот прямая ссылка на скачивание: ⏩Скачать vmware Player

Итак, первое действие — это скачивание и установка Vmware Player — программы управления виртуальными машинами на ПК. И оно выполнено! Теперь перейдём с скачиванию самого образа виртуальной машины.

Скачать готовую виртуальную машину Windows XP SP3

Образ — громко сказано, конечно. 🙂 Это архив .rar, содержащий подготовленные и настроенные файлы, необходимые для запуска и работы виртуальной машины Windows XP. Его необходимо скачать, распаковать в какую-либо папку на вашем ПК, и затем с помощью Vmware Player указать на эту папку один раз, и в дальнейшем программа уже будет «помнить» параметры и пути, и вам останется только пользоваться, впрочем, обо всём по порядку! Поехали:

— Кнопочка на скачивания виртуальной машины [около 4,5 Гбайт]:

Скачать готовый образ виртуальной машины windows XP SP3 [4,5Гб]

Скачиваем, распаковываем, не торопимся. Если кнопочка не видна, а такое бывает, то даю прямую ссылку: ⏩ СКАЧАТЬ



После этого запускаем Vmware Player, и там нажимаем на кпоночку «Open a Virtual Machine». Что можно перевести как «открыть существующую виртуальную машину». Пусть вас не смущает английский интерфейс, букв в принципе в программе не много:

Откроется окно, в котором вы должны будете указать путь до конфигурационного файла скачанной виртуальной машины, смотрим иллюстрацию:

В результате чего в окне Vmware Player тут же появится скачанная вами, подготовленная мной виртуальная машина Windows XP Professional:

Как видите, всё довольно просто! Теперь Вы можете сделать первый запуск образа, он должен загрузиться довольно быстро. Или же, нажав на «edit virtual machine settings», донастроить под свои нужды параметры данного образа:

Я подчеркнул красным слово NAT на этом скрине не с проста. Это настройка поведения сетевого адаптера внутри образа windows XP. Который подразумевает, что если на машине подключен интернет, то и виртуальная машина сразу же получит доступ в интернет. Впрочем, любые настройки вы можете на этой закладке изменять. Короче, пора поговорить о «начинке» этого образа. 🙂

Настройки образа моей виртуальной машины windows XP SP3

1) Настройка железа:

Количество оперативной памяти 1 Гб — вполне хватает для работы windows XP;

Размер дискового пространства 10 Гб;

CD/DVD — ДА;

Сетевой адаптер включен в режиме NAT;

Звуковая карта — авто настройка;

Принтер — поддерживается;

Разрешение экрана 1024х768, легко меняется внутри гостевой машины.

2) Установленное в образ программное обеспечение:

Winrar;

Microsoft office 2003 + File Format converter, позволяющий открывать .docx;

Faststone image viewer — для просмотра изображений;

Notepad ++

Mozilla firefox ESR.

Обратите внимание, что копировать файлы в гостевую машину можно простым перетаскиванием мышки!

Надеюсь, этот материал кому-то, да пригодится! Удачи!